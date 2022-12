Liever prikmoe dan moe van de griep

Gewoon weer stemmen met een briefkaart, ontregelen­de tuig heeft geen idee wat dat is

De NS Publieksprijs wordt niet uitgereikt, want de verkiezing werd gehackt. Alle stemmen gingen naar een boek dat in veel boekhandels nooit te koop is geweest en toch scoorde in de Bestseller 60 en wel op basis van directe verkoop door de uitgeverij.

27 oktober