Met gesmolten kaas smaakt alles. En met yoghurt

Online winkelen, zijn we er toch weer ingetuind

Bericht van vorige week: Online winkelen, de hype is voorbij. Nog even en we zullen er besmuikt, en een weinig beschaamd om ons gedrag, om glimlachen. Met een meewarige blik. We beseffen dat we ons hebben laten meeslepen door de waan van de dag. Zijn we er toch weer ingetuind.