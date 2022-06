Meteen na de grens zijn de muren veel dikker

Fierljep­pen en klunen op de Trambaan­rou­te

‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. The Scene zong het, maar was het maar waar. Hier en daar staat een hek en dan is het stukje wereld erachter niet meer van iedereen, maar van één iemand. Stond dat hek er tot voor kort niet, dan is de wereld te klein.

13 mei