Na de kassa’s verdwijnt de supermarkt ook zelf

Een tornado, dat is nog eens een originele actie

Dilemma’s, dilemma’s. Hoe erger je, als boze boer zijnde, burgers zo dat ze zich niet ergeren? Door acties te voeren die ze niet merken. Maar ja, dan haalt zo’n actie ook niets uit, want als ze het niet merken, ergeren ze zich niet en wordt er geen schande van gesproken. Waarna de conclusie moet zijn dat de actie is mislukt, want er is niks veranderd.

28 juni