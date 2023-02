Nog eventjes en de haantjes zijn weer half

Het Verzetsmu­se­um is fout na de oorlog

Laat het ophouden. Zet het stop. De Gouden Eeuw mag niet meer zo heten, want die tijd was niet voor iedereen even fijn. Alsof het in een diamanten huwelijk elke dag pais en vree is. Nu heeft het Verzetsmuseum de term ‘verzetsheld’ vervangen door ‘verzetsmens’. De gotspe.