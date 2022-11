Nou ja, UT-professor beweert dat film nep is

Kwamen oude herinnerin­gen nou maar terug

Vandaag is mijn moeder jarig, althans dat zou ze zijn geweest als ze ons niet dertig jaar geleden was ontvallen. Nu vraag ik me af wat mijn laatste herinnering aan haar is bij leven. Dat ze mijn zoon in haar armen had, denk ik, hij moet een week of zes zijn geweest.

11 november