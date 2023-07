Nou vooruit, toch maar de tuin opruimen

Alle dagen gein met een soeverein

De traditie om jezelf buiten de maatschappij te plaatsen is, het woord traditie zegt het al, niet nieuw. Kluizenaars, clochards, hikikomori - ze zijn er in allerlei vormen en hoedanigheden. De een vrijwillig, de ander heeft geen keuze. De trendy variant is de soeverein.