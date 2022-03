Nu het wild steeds minder bang wordt

Mensen verlangen naar verbonden­heid

Onze samenleving is verdeeld. In politieke zin zijn we het vaak fundamenteel met elkaar oneens. In economisch opzicht zijn er grote verschillen. Mensen van verschillende religies leven doorgaans totaal langs elkaar heen. We leven vaak in een eigen bubbel. Solidariteit en saamhorigheid lijken tegenwoordig vieze woorden te zijn geworden.

