Op de achtergrond snort de democratie

Het is geruststellend en het is goed. Wie met al het nieuws uit Oekraïne nog niet beseft hoe belangrijk deze basis is, heeft niet opgelet. Ondanks alle gebreken, tot aan systeemgebreken aan toe, ik weet het. Wat heb ik me zitten opwinden over het verhaal over Bennie List, de ALS-patiënt uit Rijssen. Heeft niet direct met democratie te maken, wel met hoe het land is ingericht rond protocollen en regels zonder menselijke maat. En daar gaan verkiezingen eerder over dan over Haagse snuiters vol eigenbelang.