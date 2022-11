Smakeloos in de hoop dat iemand smakeloos roept

De lange weg naar ‘Alle dertien goed!’

‘De honderdduizend!’ In tijden dat in elk gezin met voetballiefhebbers wekelijks de Toto werd ingevuld, en bleek dat het zetten van dertien kruisjes op de juiste plek moeilijker was dan gedacht, was dat wat de dollartekens in de ogen toverde: ‘De honderdduizend!’ Wie dit bedrag nu wint bij Miljoenenjacht is de risee van het dorp.

16 september