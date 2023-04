Twente wordt gerangschikt, met streken als Friesland, Groningen en Limburg, onder de ‘vocale periferie’

Catan: wie heeft bos, wie heeft shoarma?

Hoe een simpele zin een draad van gedachten in werking kan zetten. De bedenker van het bordspel Catan is overleden, Klaus Teuber. ‘Het gezelschapsspel verscheen in eerste instantie als De kolonisten van Catan, maar de naam werd in 2014 gewijzigd. De Nederlandse uitgever 999 Games ontkende dat dit was na klachten over het woord kolonisten.’