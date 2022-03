Vingers tekort voor kennissen met koorts

Alles is aan de orde geweest, we hebben geklaagd en geweend, we hebben hoop gehad en die verloren en weer teruggevonden, we zijn door alle gevoelens gegaan en nu is negeren aan de orde. Er is alleen één vervelend gegeven: corona blijft. En hoe. Vingers volstaan niet, ik moet mijn tenen erbij gebruiken om te tellen hoeveel kennissen koorts hebben.