Waarom je beter in mei meivakantie kunt hebben

De meivakantie is verplicht, alleen mogen de scholen zelf bepalen of die ook al in april mag beginnen. Er is zoiets als een middelste week, die is voor iedereen en begint op maandag 2 mei. Maar er moet een week aan vooraf of een week achteraan. In het eerste geval begint de meivakantie op 25 april en dan heb je het: in die week zit al een vrije dag, want woensdag 27 april is de koning jarig en heeft iedereen vrij. Behalve hij.