Waarom mag een wijnhandel wel boeken over wijn verkopen, maar een boekhandel geen wijn?

1500 miljard euro aan pensioen, en toch hebben we een minister vóór armoede

Pensioen is iets waar je per leeftijd, per generatie en per ongeluk iets van vindt. Voor jongeren aan het begin van een loopbaan is de stip aan de horizon niet het pensioen. Dat is een onzichtbaar en ongewis punt daar ergens ver achter. Denk aan Columbus, die niet wist wat hij zou aantreffen aan de einder, hij kon ook zo van de aarde vallen.

17 september