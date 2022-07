Wat is de watersnood als je 9 uur mag sproeien?

Ik denk dat de eerste aflevering van Flikken Winters­wijk een hit wordt

Flikken Maastricht, maar dan echt. Of was het niet echt? De roof van een idioot duur collier op de Tefaf is gefilmd. Zo goed dat het fragment zo in een aflevering kan van Peaky Blinders, door die rare petten, of Le casa de papel. Of in Oceans hoeveel? 14?

6 juli