Wen er maar aan dat de benzineprijs went

Herdenken moet, want kennis ebt weg

Hoe we de geschiedenis moeten blijven vertellen. Vooral in de tijden als deze, waarin bommen op Europa vallen, wordt dat besef gevoeld. Vandaag hangen in Goor de vlaggen halfstok. Toen ik het tweette, las ik verbaasde reacties. Wat was daar gebeurd dan?

24 maart