Woorden doen ertoe, ook bij het vlöggeln

Luchtalarm boven Enschede? Dat alarm is al tientallen jaren een hinderlij­ke onderbre­king van wat we aan het doen zijn

Luchtalarm boven Enschede. Een dag of 11 te vroeg voor de maandelijkse check of het allemaal nog werkt. Een check die we ieder keer gelaten ondergaan. Nu we opnieuw, halve dagen in de week, naar kantoor kunnen, kunnen we 7 maart roepen: ‘Allemaal onder het bureau’.

26 februari