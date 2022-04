Bach’s Matthäus-Passion van een ongekende schoonheid

Column Haal het optimale uit het leven!

Bij het woord spiritualiteit zijn we al snel geneigd te denken aan allerlei verheven of zweverige activiteiten. Spiritualiteit, is dat niet mediteren of het ontdekken van de goddelijke vonk en de diepste kern in jezelf? Is dat niet praten met bomen of zwemmen met dolfijnen? Spiritualiteit, is dat ook niet het brengen van de zonnegroet tijdens de yogaoefeningen of het eindeloos reciteren van mantra’s, zoals boeddhistische monniken dat plachten te doen?

17 februari