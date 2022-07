Blijf in de vakantie toch gewoon thuis!

Vrijheid is elke ochtend een glimlach op je gezicht

Aan het begin van deze maand hebben we op 5 mei, Bevrijdingsdag, massaal onze vrijheid gevierd. Vrijheid, wat is dat eigenlijk? Houdt vrijheid in dat we ongebreideld kunnen consumeren ten koste van de natuur en het milieu? Betekent vrijheid dat we kunnen doen wat we willen? Is vrijheid onbeperkt of aan grenzen gebonden?

24 mei