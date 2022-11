De ernstige nalatigheid van kardinaal Eijk

Kaf en koren Was het maar altijd vakantie!

Vakantie. Heerlijk. Genieten. Even geen confrontatie met die betweterige en arrogante chef, die als een gebraden haan over de werkvloer loopt. Even geen irritaties over die saaie en streberige collega’s die je voortdurend in de gaten houden of je wel hard genoeg werkt. Even geen stress na het wakker worden en in de file om op tijd op je werk te komen.

