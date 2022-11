Dood doet leven

Ieder mens overkomt het: de dood. We weten dat we vroeg of laat doodgaan. Want wij mensen zijn sterfelijke wezens. Als er een ding zeker is in ons leven, dan is het dat we moeten sterven. Maar de dood is ongewis. We weten niet wanneer, in welke vorm en onder welke omstandigheden de dood komt. Soms is de dood een bevrijding. De dood kan ook een verschrikking zijn, zeker voor nabestaanden waarvan een dierbare het slachtoffer is geworden van een geweldsdelict of een verkeersongeval.