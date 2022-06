Dreigen de Christelijk Gereformeerde Kerken te scheuren?

COLUMN Boeddhisme is geen antistress­re­li­gie

Het boeddhisme is in onze westerse geseculariseerde wereld sterk in opmars. Zo mag Tenzin Gyatso, de veertiende Dalai Lama van Tibet, de spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme, zich ook in Europa en Noord-Amerika in een ongekende populariteit verheugen. In ons land verdringt in menige huiskamer het Boeddhabeeld het Mariabeeld of het kruisbeeld van Jezus Christus. Meditatie, mindfullness, yoga, het geloof in reïncarnatie (wedergeboorte): het komt rechtstreeks voort uit het boeddhisme.

