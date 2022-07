Elke dag kan van onschatbare waarde zijn

De wereld gaat aan vlijt en hebzucht ten onder

Het is warm. Zeer warm. Tropisch warm. Heet. De temperatuur kan vandaag oplopen tot zo’n 40 graden Celsius. Niet normaal in ons anders zo koele kikkerlandje. In de supermarkten zijn de flessen bronwater niet aan te slepen. Leveranciers van aircosystemen doen tegenwoordig goede zaken. Bedrijven die zonnepanelen plaatsen beschikken dezer dagen over een goed gevulde orderportefeuille.

19 juli