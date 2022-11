Gebeden en overwegingen voor rond de kerststal

Wees toch eens even onbereik­baar

Zit u ook de hele dag te koekeloeren op dat schermpje van uw tablet, iPhone of smartphone? Bent u ook voortdurend aan het bellen met allerlei mensen? Stap eens op een willekeurig moment de bus of de trein in. Je ziet een deerniswekkend tafereel. Veel passagiers zitten voorovergebogen te scrollen op hun iPhone, te internetten of te appen. Alleen de wat oudere mensen kijken je nog recht in de ogen aan en zijn geneigd een praatje met je aan te knopen.

10 augustus