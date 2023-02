Herman Schaepman, emancipator van de katholieken

kaf en koren Een zoekende monnik als Theoloog des Vaderlands

Hij is Benedictijner monnik en woont in de abdij Keizersberg, op een heuvel vlakbij Leuven. Thomas Quartier (48), geboren in Duitsland, is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven en gespecialiseerd in rituelen. Hij is schrijver en muzikant en hij besteedt dagelijks drie uur aan religieuze vieringen.