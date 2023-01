Katja Tolstoj wil oorlog en vrede invoelbaar maken

column Nederland is steeds meer aan het verhufte­ren

Veel mensen hebben tegenwoordig een kort lontje. In hoog tempo is onze samenleving aan het verhufteren. De agressie tiert welig. Hoe vaak worden we in het verkeer niet geconfronteerd met een opgeheven vinger? Hoe dikwijls wordt er wel niet driftig geclaxonneerd? Mishandeling, scheldpartijen, bedreigingen, intimidaties, ze zijn aan de orde van de dag.

3 november