Kerken hebben jaren geleden al afstand genomen van slavernijverleden

Kaf en Koren Verdient de bijbelse God een eerbiedska­pi­taal?

Vandaag is zij verschenen, de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21). Een groep van negen vertalers heeft er drie jaar aan gewerkt. Duizenden lezers hebben hen daarbij geholpen. Het meest in het oog springend is de terugkeer van de hoofdletters voor de verwijzingen naar God en Jezus.

13 oktober