Kolonisering van de ruimte: ‘Er is al een soort Funda voor ruimterotsen’

Duitse kerken verkeren in een diepe crisis

De Rooms-Katholieke Kerk en de Evangelische Kirche Deutschland (EKD) verkeren in een diepe crisis. Duitse katholieken verlaten in recordaantallen de kerk. Bij de protestanten is het al even erg gesteld. In de jaren 2018 en 2019 hebben ongeveer een miljoen christenen hun lidmaatschap van de kerk opgezegd.