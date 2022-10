Mensen hoeven zich niet verheven te voelen boven dieren

Vandaag is het Werelddierendag. Gooit u deze week ook een paar euro in de collectebus voor de Dierenbescherming? Hebt u ook uw huisdieren of de dieren rond uw huis of op de boerderij vandaag even extra verwend? Dat er aandacht is voor de dieren is meer dan terecht.