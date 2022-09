Niet meer bang voor de duivel, het is de mens zelf die we moeten vrezen

Tijd om God voor de rechter te slepen

De wereld staat er niet best voor. De opwarming van de aarde heeft enorme gevolgen. IJskappen, poolgebieden en gletsjers smelten, tornados teisteren gebieden, de klimaatverandering eist een hoge tol, vooral in Azië. Het milieu is behoorlijk vervuild, de natuur, zoals in het Amazonegebied, is ernstig aangetast. We komen om in de plastic soep. Bodemschatten worden geplunderd. Virussen bedreigen onze gezondheid.

28 juni