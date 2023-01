Paus Franciscus wil best praten over homohuwelijk en priesterwijding van vrouwen

kaf en koren God blijft een mysterie dat ons verstand te boven gaat

God. Het is een woord dat eerbied en afgrijzen oproept. Wat betekent dat woord eigenlijk? Bestaat God wel? En als God bestaat, wie of wat is God? Is God een persoon of een wezen? En hoe ziet die persoon er dan uit? Hoe moet je Gods wezen omschrijven?

22 september