Theologisch verzet tegen de oorlog in Oekraïne is nodig

kaf en koren De geest­kracht van Pinksteren

Sommige mensen hebben het: charisma. Wat charisma precies is? Dat is niet zo gemakkelijk te omschrijven. Charismatische persoonlijkheden zijn in staat mensen voor zich in te nemen en te begeesteren. Ze beschikken over een visioen, zijn retorisch goed onderlegd, en hebben doorgaans een onweerstaanbare uitstraling.

19 mei