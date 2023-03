Vasten reinigt lichaam en zuivert ziel

Hoeveel coronamaat­re­ge­len kunnen we nog verdragen?

De beste wensen voor het nieuwe jaar. Veel heil en zegen in 2022. Alles wat wenselijk is. Een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. In verschillende bewoordingen en in alle toonaarden hebben wij tijdens de jaarwisseling met elkaar onze wensen uitgewisseld. En wat hebben we weer genoten van het vuurwerk! Veel siervuurwerk, maar ook veel harde knallen. Ondanks het ingestelde vuurwerkverbod. Die traditie van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling laten we ons toch niet door de dames en heren in Den Haag ontnemen.