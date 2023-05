‘Wanneer werden we reptielen, ratten, kakkerlakken?’

kaf en koren Carnaval zet wereld op zijn kop

Het carnaval komt er aan. In Albergen vond zondag de eerste carnavalsoptocht in Twente plaats. Nog altijd is carnaval een heus katholiek volksfeest, zeker in Brabant, Limburg en het Rijnland. Vrijwilligers van de carnavalsverenigingen in de dorpen, buurten en wijken zijn maandenlang van te voren bezig met het bouwen van de praalwagens, hetgeen de saamhorigheid en het onderlinge contact sterk bevordert. De buutredenaars hebben hard gewerkt aan hun voordracht.