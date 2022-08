Wees toch eens even onbereikbaar

Theolo­gisch verzet tegen de oorlog in Oekraïne is nodig

Dat kerken oproepen tot vrede en een staakt-het-vuren in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is niet voldoende. Ook het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne is niet genoeg. Er is ook theologisch verzet nodig. En wel tegen de religieuze ideologie van de Russisch-orthodoxe patriarch Kyrill van Moskou, een bondgenoot van Vladimir Poetin.

26 april