Acht van Chaam strikt Tour-winnaar Bernal

Door Ad Pertijs

Voor secretaris Theo van der Westerlaken is het na meer dan 24 uur gespannen afwachten een opluchting van jewelste. ,,Ik kreeg er in de loop van de dag gewoon buikpijn van.” Uiteindelijk heeft contractenmakelaar Martin van Steen maandagavond Bernal over de streep weten te trekken. ,,Financieel waren we er al uit. Het wachten was alleen op de goedkeuring van zijn manager. En die was alweer onderweg naar Colombia. Ik ben blij dat het nu uiteindelijk toch nog gelukt is”, laat Van der Westerlaken weten.

Voor Chaam is het na het optreden van Chris Froome in 2017 voor de tweede keer in drie jaar tijd dat het de gele truidrager aan de start heeft. Bernal werd zondag de jongste winnaar van de Tour sinds 100 jaar. Hij reed deze week vier criteriums. Drie in België (vanavond in Roeselare en donderdag in Herentals) en één dus in Nederland.

Ook de Profwielerronde van Etten-Leur wil de Colombiaan graag aan het vertrek hebben. Onduidelijk is echter nog of Bernal op 18 augustus beschikbaar is voor het rijden van een criterium. Hij wordt als eerste Colombiaanse winnaar van de Tour na deze week in eigen land verwacht voor allerhande huldigingen en festiviteiten. Ook is het nog niet duidelijk of zijn ploeg hem dan alweer nodig heeft in de voorbereiding op de Vuelta.

In Aalst was Bernal vanavond de enige grote naam uit de Tour. In de slotfase kwam hij voorop met Laurens de Plus van Jumbo Visma en het Vlaamse supertalent Remco Evenepoel. Laatstgenoemde trok in de spurt de zege naar zich toe.