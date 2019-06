Adam Yates krijgt steun van broer Simon in Tour

Adam Yates is bezig aan een goed seizoen en hij werd al tweede in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië. Hij hoopt zich te revancheren voor vorig jaar, toen hij in de zware bergetappes te kort kwam. ,,Ik voel me goed en hoop het beter te doen dan vorig jaar. Ik verwacht vuurwerk van etappe 18, 19 en 20", aldus Adam Yates. ,,Het wordt een erg zware Tour, maar we hebben een goed uitgebalanceerde ploeg."



Naast de broers Yates bestaat de selectie uit Luke Durbridge, Jack Haig, Michael Hepburn, Daryl Impey, Christopher Juul-Jensen en Matteo Trentin. Haig is de enige debutant in de selectie. ,,We gaan vooral voor het podium met Adam Yates, maar we willen ook een etappe winnen", zei ploegleider Matt White. ,,Simon zal zich als luxeknecht opofferen voor Adam, terwijl Trentin en Impey ook de kans krijgen een rit te winnen."