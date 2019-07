AG2R verlengt zes contracten op rustdag Tour

‘Tijdver­lies Porte en Mollema kan dodelijk zijn’

15 juli Ploegleider Steven de Jongh gaat met Trek-Segafredo de rustdag in met het nodige chagrijn. In Albi kwam zowel Richie Porte als Bauke Mollema op ruime achterstand binnen. ,,Het is klote, we weten allemaal dat er wind was, maar we zijn op tijd verwittigd. Ik weet niet wat er gebeurd is”, zei De Jongh. ,,Het is nu een kwestie van gefocust blijven.”