Alaphilippe geeft gele trui weg aan bibberend jongetje

Bennett loopt ondanks twee valpartij­en ‘geen ernstige verwondin­gen’ op

19:20 George Bennett, een van de helpers van Steven Kruijswijk in de Tour de France, arriveerde donderdag gehavend aan de finish van de achttiende etappe van de Tour. De Nieuw-Zeelander bleek in de afdaling van de Galibier gevallen te zijn. Het was zijn tweede buiteling, nadat hij vroeg in de koers in de afdaling van de Col de Vars ook al onderuit was gegaan.