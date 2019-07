Alaphilippe: Mijn Tour is al geslaagd

In de slotweek van de Tour volgen nog drie loodzware Alpenritten. Het is het terrein waar zijn naaste belagers - in volgorde van het klassement Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot en Egan Bernal - zich normaal gesproken meer thuis voelen. ,,Het wordt een zware week”, beseft Alaphilippe. ,,Wat er volgende week ook gebeurt, mijn Tour is al geslaagd. Ik ben superblij dat ik het geel nog steeds in mijn bezit heb. Op wie ik me ga focussen in de Alpen? Ik focus me alleen op mezelf.”