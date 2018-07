Alaphilippe pakt tweede Tour-etappe: Er kwam een beetje geluk bij kijken

Alaphilippe was ook al winnaar van de eerste Alpenetappe, in Le Grand-Bornand. Toen won hij na een knappe solo, van ver ingezet. Nu was hij in de afdaling naar Bagnères-de-Luchon in achtervolging gegaan op de eenzame koploper Adam Yates. De Brit maakte echter een stuurfout en ging onderuit. ,,Het was een gevaarlijke afdaling'',vertelde Alaphilippe, de drager van de bergtrui. ,,Het is vervelend voor Adam. Je moet geluk hebben, maar ik kende deze aankomst. Dat hielp zeker mee. Ik heb heel veel risico genomen. Het was een dag van veel lijden, maar nu voel ik me gelukkig.''