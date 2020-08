Alaphilippe sprint in Nice naar ritwinst en gele trui, Mollema zesde

Een dag na de overwinning van Alexander Kristoff op de Promenade des Anglais was het direct klimmen geblazen. Met twee beklimmingen van eerste categorie en een passage over de Col d’Èze van tweede categorie was op voorhand al duidelijk dat Kristoff zijn trui kwijt zou spelen. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Zijn collega-sprinter Peter Sagan liet zich wel zien. De zevenvoudig winnaar van de puntentrui maakte deel uit van een kopgroep van zeven en pakte bijna de volledige buit mee bij de tussensprint; alleen Matteo Trentin was sneller. Op de beklimmingen reden Benoit Cosnefroy, Anthony Perez, Michael Gogl, Kasper Asgreen, Toms Skujins, Lukas Pöstlberger en Sagan vooruit, maar het peloton onder leiding van Jumbo-Visma gaf de zeven leiders niet meer dan een handjevol minuten voorsprong.

Aangekondigde aanval

Na de Col de la Colmiane en Col de Turini stond de Col d’Èze op het menu. Op de eerste twee beklimmingen gebeurde er in het peloton nauwelijks iets, maar ook op de laatste officiële hindernis bleef het rustig. Robert Gesink loodste het peloton over de berg en zag even later Deceuninck-Quick Step het initiatief overnemen. Bob Jungels bracht Alaphilippe op gang, die uiteindelijk ook niet al te verrassend versnelde. Op diezelfde klim kwam Tom Dumoulin door toedoen van Michal Kwiatkowski nog ten val, maar al snel kon de schaduwkopman van Jumbo-Visma de aansluiting weer maken.



Alaphilippe kreeg niet veel later gezelschap van Marc Hirschi en ook Adam Yates. De Brit, die zegt geen klassementsambities te hebben, pakte op negen kilometer van het einde de acht bonificatieseconden mee door met een jump Alaphilippe voor te blijven. Bij die 'zege’ bleef het ook voor de Brit, want aan de meet in Nice toonde Alaphilippe zich de snelste. De Fransman ging van ver aan, zag Hirschi nog dichtbij komen maar pakte wel de winst én de gele trui. Yates werd derde.



Greg Van Avermaet won op luttele seconden achterstand de sprint van het peloton. Bauke Mollema finishte nog knap als zesde.