Albergse deelnemer pakt dagzege in Lezerstour na Pyreneeënrit

Alaphilip­pe behoudt geel: ‘Het leek een rustige rit, maar dat was het niet’

18:51 Vol trots vertrekt Julian Alaphilippe morgenmiddag als laatste van het startpodium in Pau voor de individuele tijdrit in de Tour de France. Hij is de leider in het algemeen klassement, ook na de eerste Pyreneeënrit in deze Tour.