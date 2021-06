Alle ogen zijn zoals gewoonlijk gericht op Mathieu van der Poel: óók in Frankrijk

Door Daniël Dwarswaard



Zo ver durfden ze bij L’Équipe, de toonaangevende Franse sportkrant, nu net weer niet te gaan. Op de voorpagina wint het Franse troetelkind en wereldkampioen Julian Alaphilippe het nog van Mathieu van der Poel. Maar steek de thermometer deze dagen in het circus dat het Grand Départ heet en het is duidelijk. Zijn naam valt overal. De ogen altijd op hem gericht. Hij trekt het aan, als een magneet in een spijkermand. Als hij vanuit Hôtel le Clos du Pontic, aan de voet van de slotklim van vandaag, de eerste rit verkent, klikken de camera’s. Ook tijdens de ploegenpresentatie in het Parc à Chaînes, vlak bij de haven van Brest, is híj het middelpunt.



Luister hieronder naar de Grote Tourvoorbeschouwing: