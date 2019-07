Armstrong en Hincapie zien Kruijswijk de Tour winnen

Renners laden in Nîmes batterij op voor zware slotweek

8:21 Na een vierdaagse in de Pyreneeën mogen de renners in de Tour de France vandaag bijkomen. Dat gebeurt in en rond Nîmes, waar ze drie dagen in hetzelfde bed mogen slapen. Met de bus werd zondag vanuit Foix koers gezet in oostelijke richting. Het is een rit van zo'n drie uur.