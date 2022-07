Benen Mathieu van der Poel doen niet wat zijn hoofd wil: ‘Ik hoop vandaag de finish te halen’

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Tadej Pogacar grijpt de macht in zesde etappe

Al in de zesde etappe van de Tour de France heeft Tadej Pogacar de macht gegrepen. De winnaar van de afgelopen twee edities gaf iedereen het nakijken in een sprintje bergop en nam zo het geel over van Wout van Aert. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.

7 juli