Bennett loopt ondanks twee valpartijen ‘geen ernstige verwondingen’ op

Lezerstour Bert-Jan uit Rijssen beloond voor vertrouwen in gevallen helden

18:24 ENSCHEDE - Bert-Jan Haarkamp uit Rijssen heeft de achttiende etappe in de Lezerstour gewonnen. In de rit van Embrun naar Valloire beschikte hij over de sterkste renners. Deelnemer Asveld uit Hengelo werd tweede, Gerd Nijkamp uit Nijverdal derde. In het algemeen klassement nam Sander Hoek uit Hengelo de leiding weer over van René Oortman uit Denekamp.