Bernal houdt geel na laatste bergrit, Kruijswijk op podium in Parijs

Bernal mag zich officieus winnaar van de Tour noemen. Zoals bekend verandert er zondag niets meer in het klassement in de laatste etappe naar Parijs. Kruijswijk zal dus als derde eindigen achter Geraint Thomas, die vorig jaar de eindzege greep. Met zijn 22 jaar wordt Bernal de jongste winnaar van de Tour in meer dan 100 jaar.



,,Dit moest het zijn en dit is het geworden. Het kan niet beter”, zei Kruijswijk direct na afloop. ,,Ik ben heel blij. Ik was er al heel dichtbij. We wisten dat de missie kon slagen. Ik heb altijd de hoop op het behalen van het podium behouden en ben blijven vechten. De ploeg is in mij blijven geloven. Het is super dat het is gelukt.”

Nibali pakt dagzege, Alaphilippe breekt

Vincenzo Nibali soleerde naar de dagzege in de wegens modderstromen flink ingekorte rit naar Val Thorens. De Italiaan van Bahrain-Merida maakte onderdeel uit van een omvangrijke kopgroep die als eerste de lange slotklim naar Val Thorens aanvatte.



In de groep favorieten was het Jumbo-Visma dat aan de voet het heft in handen nam. Amund Grøndahl Jansen en Mike Teunissen joegen in dienst van Kruijswijk het tempo de hoogte in, waarna George Bennett overnam. Toen Laurens de Plus als laatste pion werd uitgespeeld, brak Alaphilippe. De man die deze Tour kleurde, verloor op de meet uiteindelijk 2'52 op de Nederlander, en dus ook zijn podiumplek.

Kruijswijk houdt wiel Buchmann

Ondertussen hield Nibali zijn voorsprong van rond de halve minuut knap vast. De oud-winnaar van de Tour boekte zijn zesde ritzege in La Grande Boucle. Het betekende het tweede dagsucces voor Bahrain-Merida, dat eerder met Dylan Teuns de etappe na La Planche de Belles Filles won.



Bij de favorieten daarachter kon niemand het verschil echt maken. Geletruidrager Bernal kwam juichend, gearmd met Thomas over de meet. Kruijswijk hield het wiel van de Duitser Emanuel Buchmann, en wist zich zo verzekerd van zijn eerste podium ooit in een grote ronde. Vorig jaar was hij vijfde in de Tour. Hij eindigde ook al eens vierde in de Giro (2016) en Vuelta (2018).