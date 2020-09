Bernal legt zich neer bij nederlaag: ‘Nu bidons halen, nog nooit gedaan’

Mollema met ‘complexe polsbreuk’ uit de Tour de France

11 september Bauke Mollema heeft de Ronde van Frankrijk moeten verlaten. De nummer 13 van het algemeen klassement kwam in de dertiende etappe ten val. Hij heeft daarbij zijn pols gebroken. Mollema werd per helikopter naar een ziekenhuis in Clermont-Ferrand gebracht om foto's te laten maken.