Bijna volle bak gaan, dat is hét wapen van Dumoulin

Tweede rustdag in Tour aan begin van zware slotweek

7:43 Aan de tweede rustdag van deze Tour de France gaat nu eens geen grote verplaatsing vooraf. De rit van zondag, gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen, eindigde in Carcassonne waar de renners twee nachten in hetzelfde hotel kunnen overnachten. Wellicht geeft dat gelegenheid voor wat extra nachtrust. Die zal nodig zijn want dinsdag gaat het, vanuit opnieuw Carcassonne, richting Pyreneeën.